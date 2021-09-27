متوحش استغل شهرته”.. إدانة مغن أميركي بتهم جنسية عدة

2021-09-27 / 11:39 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

بعد عقود من اتهامات عدة بحقه بارتكاب جرائم جنسية، أصدرت هيئة محلفين في بروكلين بولاية نيويورك الأميركية، الإثنين، حكمها بإدانة المغني الأميركي الشهير، آر. كيلي، في جميع التهم الموجهة إليه.

وأصدرت هيئة المحلفين، المؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء، الحكم على آر. كيلي بعد أقل من يومين من المداولات، وهو معرض الآن لتمضية سنوات طويلة وراء القضبان، بحسب ما أورد موقع “ياهوو”.

وأدين آر. كيلي بالابتزاز، وبـ8 تهم تتعلق بانتهاك قانون “مان”، وهو قانون لمكافحة الاتجار بالجنس بين الولايات الأميركية، كما أدين بالاستغلال الجنسي للأطفال والرشوة والاختطاف، من بين جرائم أخرى.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فقد بقي المغني صاحب أغنية “أعتقد أنني أستطيع الطيران” جالسا بلا حراك داخل قاعة المحكمة وقت تلاوة الحكم، وقد ظهر داخل القاعة مرتديا كمامة، وفق إجراءات فيروس كورونا، بينما قال محاميه إنهم “أصيبوا بخيبة أمل

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