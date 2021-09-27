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مارك زوكربيرغ

سلطات فلوريدا تحقيق مع “فيسبوك” في التدخل المحتمل بالانتخابات

2021-09-27 / 11:27 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أمر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس بإخضاع شركة “فيسبوك” للتحقيق في قضية تدخل محتمل في الانتخابات المحلية في الولاية.

وقال دي سانتيس، إنه “ليس سرا أن المراقبين من الشركات التكنولوجية الكبرى منذ فترة طويلة لا يطبقون قواعدهم بشكل دقيق”.

وجاء ذلك في أعقاب نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالا، أفادت فيه بأن موقع “فيسبوك” كثيرا ما ينتهك قواعده في ما يخص المستخدمين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، بمن فيهم السياسيون.

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وقال ديسانتيس تعليقا على المقال: “إن كان هذا التقرير صحيحا، فإن “فيسبوك” انتهكت قوانين فلوريدا وأثرت في العديد من الحملات الانتخابية على مستوى الولاية والمستويات المحلية”.

يذكر أن رون ديسانتيس ينتمي للحزب الجمهوري الذي يتهم أعضاؤه مواقع التواصل الاجتماعي بالانحياز للديمقراطيين وممارسة الرقابة تجاه الجمهوريين ومؤيديهم.

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