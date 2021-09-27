الصحراء المغربية.. اتحاد جزر القمر يدعم جهود المملكة الرامية للتوصل إلى حل دائم

هبة بريس _ و م ع

عرب اتحاد جزر القمر عن دعمه للجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء المغربية.

وقال رئيس جزر القمر، أزالي أسوماني، خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إنه “في أفق تسوية دائمة لقضية الصحراء المغربية، التي تهم حكومتي بشكل كبير، أود أن أعرب هنا عن دعمنا للجهود التي تبذلها المملكة المغربية”.

وأعرب أسوماني عن أمله في أن تفضي هذه الجهود إلى حل يمكن هذا البلد الشقيق من ضمان وحدته الترابية.

كما أكد رئيس اتحاد جزر القمر أن حكومته ترحب “بأي مبادرة من شأنها أن تسهم في ضمان السلام في هذه المنطقة، وتشجع بقوة الحوار بين البلدين الشقيقين لنا، المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

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