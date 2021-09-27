أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا متورطا في سرقة محتويات 20 سيارة

2021-09-27 / 10:59 مساءً
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هبة بريس _ الراشيدية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بفرقة الاستعلام الجنائي بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية للأمن الجهوي بالرشيدية مساء أمس الأحد 26 شتنبر الجاري، من توقيف شخص ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة من داخل السيارات المقرونة بظروف الليل و استعمال مفاتيح مزورة.

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” بأنه تم توقيف المعني بالأمر بناء على أبحاث وتحريات ميدانية وتقنية وفرتها فرقة الاستخبار الجنائي لدعم الأبحاث بعدما تبين أنه وراء اقتراف سرقات من داخل سيارات بلغ عددها 20 سيارة، استهدفت محتويات السيارات.

وأضاف ذات المصدر بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به في اقتراف هذه السرقات، رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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