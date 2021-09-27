مصرع ثلاثة أشخاص اختناقا داخل بئر نواحي الراشيدية

هبة بريس _ الراشيدية

لقي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة مساء اليوم الإثنين 27 شتنبر الجاري مصرعهم ببئر بقصر “تزوكاغين” بالجماعة الترابية فركلة السفلى بإقليم الرشيدية.

ورجحت عدد من المصادر ل”هبة بريس” أن يكون سبب وفاة الهالكين الثلاثة والذين يبلغون من العمر 60 و20 و13 سنة الإختناق داخل البئر، بسبب نقص في الأكسجين.

وفور علمها بالحادث حلت فرقة من الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية بمكان الحادثة، حيث تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات، وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث .

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