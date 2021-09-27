مصرع ثلاثة أشخاص اختناقا داخل بئر نواحي الراشيدية

2021-09-27 / 10:13 مساءً
0
هبة بريس _ الراشيدية

لقي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة مساء اليوم الإثنين 27 شتنبر الجاري مصرعهم ببئر بقصر “تزوكاغين” بالجماعة الترابية فركلة السفلى بإقليم الرشيدية.

ورجحت عدد من المصادر ل”هبة بريس” أن يكون سبب وفاة الهالكين الثلاثة والذين يبلغون من العمر 60 و20 و13 سنة الإختناق داخل البئر، بسبب نقص في الأكسجين.

وفور علمها بالحادث حلت فرقة من الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية بمكان الحادثة، حيث تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات، وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا متورطا في سرقة محتويات 20 سيارة

أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا متورطا في سرقة محتويات 20…

2021-09-27 / 10:59 مساءً
Photo of طنجة..الأمن ينهي نشاط عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المنازل

طنجة..الأمن ينهي نشاط عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المنازل

2021-09-27 / 8:51 مساءً
Photo of سمارة: الأمن يوقف ثلاثة أشخاص متهمين في جريمة قتل

سمارة: الأمن يوقف ثلاثة أشخاص متهمين في جريمة قتل

2021-09-27 / 7:44 مساءً
Photo of جريمة قتل مروعة بعد طعن مستخدمة بمستشفى 20 غشت بالبيضاء

جريمة قتل مروعة بعد طعن مستخدمة بمستشفى 20 غشت…

2021-09-27 / 1:02 مساءً
Photo of الداخلة : حادث سير مميت يخلف قتلى وجرحى

الداخلة : حادث سير مميت يخلف قتلى وجرحى

2021-09-26 / 1:54 مساءً
Photo of طنجة..انقلاب سيارة على متنها عروسين بممر تحت أرضي

طنجة..انقلاب سيارة على متنها عروسين بممر تحت أرضي

2021-09-25 / 6:06 مساءً
Photo of أمن فاس يوقف عشرينيا متورطا في عمليات سرقة بالعنف

أمن فاس يوقف عشرينيا متورطا في عمليات سرقة بالعنف

2021-09-25 / 1:43 مساءً
Photo of ألحقوا خسائر مادية بممتلكات الغير.. توقيف 12 مشجعا كرويا بالبيضاء

ألحقوا خسائر مادية بممتلكات الغير.. توقيف 12 مشجعا كرويا…

2021-09-25 / 9:57 صباحًا
Photo of سرقا مبلغ 40 مليون سنتيم من منزل أجنبية.. توقيف شخصين بتارجيست

سرقا مبلغ 40 مليون سنتيم من منزل أجنبية.. توقيف…

2021-09-24 / 10:52 صباحًا
Photo of درك القصر الصغير يطيح بشبكة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية

درك القصر الصغير يطيح بشبكة متخصصة في سرقة الأسلاك…

2021-09-23 / 8:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق