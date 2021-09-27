طنجة..الأمن ينهي نشاط عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المنازل

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بفرقة الاستعلام الجنائي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية امن طنجة مساء يوم أمس من توقيف شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائية،وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة بجناية.

المعنيان بالامر أحدهما مواطن اجنبي تبين أنه يتواجد بالمغرب في وضعية غير قانونية ويشكل موضوع برقية منع من ولوج التراب الوطني ،جرى توقيفهما باحدى المجمعات السكنية بحي طنجة البالية، وذلك بناء على أبحاث وتحريات ميدانية وتقنية بعدما تبين أنهما وراء اقتراف سرقات عدة شقق ، منها شقة تقع وسط المدينة بحر الأسبوع المنصرم ، وذلك باستعمال مفتاح بطاقة الكترونية ، استهدفت مبالغ مالية مهمة تعود لصاحب الشقة. والذي سجل شكاية في الموضوع ضد مجهولين.

عملية التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والاجنبية ومجموعة من الحلي و الهواتف النقالة، بالاضافة الى ضبط كمية من مخدر الشيرة وأسلحة بيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المفترضين وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيها.

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