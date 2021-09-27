سمارة: الأمن يوقف ثلاثة أشخاص متهمين في جريمة قتل

هبة بريس: أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية، بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، بالجماعة القروية سيدي أحمد لعروسي، وذلك منتصف نهار اليوم الاثنين27 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان يبلغان من العمر 23 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة الضرب والجرح، المفضي إلى الموت وعدم التبليغ عن جناية.

وكان الشقيقان المشتبه فيهما، قد دخلا في نزاع عرضي مع الضحية البالغ من العمر 33 سنة، عرضاه على إثره لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، مما تسبب في وفاته مباشرة بعد نقله إلى المستشفى، وذلك لأسباب يعكف حاليا البحث القضائي على تحديدها والكشف عن خلفياتها.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، في هذه القضية من تحديد هوية الشقيقين المشتبه فيهما، وتوقيفهما بالجماعة القروية سيدي أحمد لعروسي بضواحي السمارة، كما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف مشتبه فيه ثالث بسبب تورطه في عدم التبليغ عن هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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