“دوخة ”.. بعد التصويت له.. البيجيدي بأكادير يطعن في لائحة أخنوش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في موقف غريب لم يفهمه متتبعي الشأن المحلي بمدينة أكادير ، بعدما صوت أعضاء من حزب العدالة والتنمية لصالح أخنوش اثناء تشكيل المكتب المسير للجماعة الترابية أكادير الاسبوع الفارط ، وفي نفس الوقت قدمت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح طعن في لائحة الحمامة .

وفي نفس السياق ، أرجأت الهيئة القضائية بإدارية أكادير، اليوم الاثنين 27 شتنبر الجاري، النظر والمداولة في قضية الطعن الذي تقدمت به الكتابة الإقليمية لحزب ” المصباح” في لائحة عزيز أخنوش، الى غاية جلسة الأربعاء 29 شتنبر ، للنطق بالحكم في القضية .

وتعلق مضمون الطعن الذي تقدم به ال ” بيجيدي” ضد وكيل لائحة الاحرار بالجماعة الترابية أكادير، بما اعتبروه خروقات اعقبت عملية الحملة الانتخابية الخاصة ب 8 من شتنبر الجاري.

وعاتب نشطاء فايسبوكيبن هذه الإزدواجية في تعامل ” البيجيدي” مع ” أخنوش” بين من يصوت لصالحه ومن يواجهه في المحاكم، مؤكدين أن البيت الداخلي للحزب لأكادير اصبح غير واضح في التعامل مع الفاعلين السياسيين او الخصوم .

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