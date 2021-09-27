“دوخة ”.. بعد التصويت له.. البيجيدي بأكادير يطعن في لائحة أخنوش

2021-09-27 / 7:28 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

في موقف غريب لم يفهمه متتبعي الشأن المحلي بمدينة أكادير ، بعدما صوت أعضاء من حزب العدالة والتنمية لصالح أخنوش اثناء تشكيل المكتب المسير للجماعة الترابية أكادير الاسبوع الفارط ، وفي نفس الوقت قدمت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح طعن في لائحة الحمامة .

وفي نفس السياق ، أرجأت الهيئة القضائية بإدارية أكادير، اليوم الاثنين 27 شتنبر الجاري، النظر والمداولة في قضية الطعن الذي تقدمت به الكتابة الإقليمية لحزب ” المصباح” في لائحة عزيز أخنوش، الى غاية جلسة الأربعاء 29 شتنبر ، للنطق بالحكم في القضية .

وتعلق مضمون الطعن الذي تقدم به ال ” بيجيدي” ضد وكيل لائحة الاحرار بالجماعة الترابية أكادير، بما اعتبروه خروقات اعقبت عملية الحملة الانتخابية الخاصة ب 8 من شتنبر الجاري.

وعاتب نشطاء فايسبوكيبن هذه الإزدواجية في تعامل ” البيجيدي” مع ” أخنوش” بين من يصوت لصالحه ومن يواجهه في المحاكم، مؤكدين أن البيت الداخلي للحزب لأكادير اصبح غير واضح في التعامل مع الفاعلين السياسيين او الخصوم .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of في ملف ” غالي “…القضاء الإسباني يستمع للوزيرة “لايا” الأسبوع المقبل

في ملف ” غالي “…القضاء الإسباني يستمع للوزيرة “لايا”…

2021-09-27 / 8:09 مساءً
Photo of هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بتبني المغرب لـ”كوطا ” النساء

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بتبني المغرب لـ”كوطا ”…

2021-09-27 / 4:16 مساءً
Photo of مباحثات بين وزير الخارجية اللبناني والسفير المغربي.. وهذه محاورها

مباحثات بين وزير الخارجية اللبناني والسفير المغربي.. وهذه محاورها

2021-09-27 / 3:57 مساءً
Photo of تجربة التناوب بالمغرب موضع إشادة في حدث بأستراليا

تجربة التناوب بالمغرب موضع إشادة في حدث بأستراليا

2021-09-27 / 3:27 مساءً
Photo of الأحرار سيدعم البام والاستقلال لمقعدين في مجلس المستشارين صنف الغرف الفلاحية

الأحرار سيدعم البام والاستقلال لمقعدين في مجلس المستشارين صنف…

2021-09-27 / 2:20 مساءً
Photo of أشتوكة : الاستقلال ينتزع رئاسة الجماعة الترابية إنشادن

أشتوكة : الاستقلال ينتزع رئاسة الجماعة الترابية إنشادن

2021-09-27 / 1:41 مساءً
Photo of محادثات ليبية جديدة مرتقبة في المغرب

محادثات ليبية جديدة مرتقبة في المغرب

2021-09-27 / 10:40 صباحًا
Photo of “ترانسبرانسي المغرب”: انتخابات 8 شتنبر عرفت استعمالا مكثفا للمال

“ترانسبرانسي المغرب”: انتخابات 8 شتنبر عرفت استعمالا مكثفا للمال

2021-09-27 / 9:33 صباحًا
Photo of “فوكس المتطرف” يطالب الحكومة الاسبانية بادراج سبتة ومليلية ضمن حلف “الناتو”

“فوكس المتطرف” يطالب الحكومة الاسبانية بادراج سبتة ومليلية ضمن…

2021-09-26 / 6:16 مساءً
Photo of لفتيت يحث رؤساء الجهات والجماعات الجدد بترشيد النفقات

لفتيت يحث رؤساء الجهات والجماعات الجدد بترشيد النفقات

2021-09-26 / 1:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق