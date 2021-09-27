وزيرة سابقة عن “البيجيدي” تحصل على 4 أصوات في الإنتخابات الجماعية

هبة بريس _ الرباط

في سابقة تعكس الإندحار الأخير لحزب العدالة والتنمية حصلت الوزيرة السابقة سمية بنخلدون عن حزب العدالة والتنمية على 4 أصوات فقط في الانتخابات الجماعية بالهرهورة التي جرت ثامن شتنبر.

و حسب المبين في الجدول اسفله فقد تصدر الإنتخابات بالدائرة الانتخابية 20 في الهرهورة ، القيادي بحزب الاستقلال التهامي الغوات ب 101 صوتا يليه هشام البستاني عن التجمع الوطني للأحرار.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1