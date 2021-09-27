وزيرة سابقة عن “البيجيدي” تحصل على 4 أصوات في الإنتخابات الجماعية

2021-09-27 / 6:57 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في سابقة تعكس الإندحار الأخير لحزب العدالة والتنمية حصلت الوزيرة السابقة سمية بنخلدون عن حزب العدالة والتنمية على 4 أصوات فقط في الانتخابات الجماعية بالهرهورة التي جرت ثامن شتنبر.

و حسب المبين في الجدول اسفله فقد تصدر الإنتخابات بالدائرة الانتخابية 20 في الهرهورة ، القيادي بحزب الاستقلال التهامي الغوات ب 101 صوتا يليه هشام البستاني عن التجمع الوطني للأحرار.

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‫2 تعليقات

  1. اندحار ونكبة إلى يوم الدين إن شاء الله لمن فضلوا المناصب والمصالح على حساب الشعب المغربي أراد زعيمهم خوصصة التعليم والصحة. افقروا المغاربة بالانتقاص من تقاعدهم وبالزياداة المتتالية
    لقد أثلج الله صدورنا بنكبتهم.

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