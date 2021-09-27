حكومة أخنوش المرتقبة وأمل إسقاط ساعة العثماني المشؤومة

2021-09-27 / 5:27 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

كثيرا هي مطالب المواطنين التي يأملون أن تجد الحل والطريق الصحيح في عهد حكومة أخنوش المرتقبة، كثيرا هي آمال ممن ظلموا من هكذا قرارات ارتجالية أثرت بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار النفسي.

كثيرا هي مطالب شريحة واسعة من المواطنين، ممن اكتووا بنار الساعة الاضافية التي خلفت في وقت سابق ردود أفعال بلغت مبلغ الاحتجاجات من قبل تلامذة المدارس، وهم الذين طالبوا بإسقاطها.

ويأمل المواطنون أن تأخذ مطالبهم على محمل الجد من قبل حكومة أخنوش للعدول عن الكثير من القرارات التي وصفوها بالمجحفة والتي كانت حكومة العثماني قد أقرتها عبر تطبيق “غرنيتش+ 60 دقيقة” بطريقة مفاجئة أغضبت المغاربة ورفعت من منسوب الاحتجاجات حينها.

حتى رواد التواصل الاجتماعي بدورهم، ناشدوا تخفيف الحجر الصحي، والسماح لبعض المهن بمزاولة نشاطها في احترام تام للتدابير الاحترازية، من قبيل فتح الحمامات والقاعات الرياضية واحياء الحفلات….لاسيما وأن فئة عريضة من المجتمع تعتمد في حياتها اليومية على ما تقدمه هذه المهن الموسمية من مداخيل قارة لها تقيها شبح العطالة والبطالة وقلة ذات اليد، وهي رسالة للحكومة المقبلة للتعامل مع هذا المعطى بمقاربة انسانية اجتماعية واقتصادية علما أن الدخول المدرسي على الأبواب وما يتطلبه من مصاريف مضاعفة.

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‫6 تعليقات

  1. واش هدا ضحك على الدقون ،راحنا المغاربة كلنا عارفين أن الحكومة لادخل لها فقرار إضافة ساعة ، هدا قرار تخداتو حكومة الظل ، معرفناش علاش الصحافة منقول ساعة العثماني ، رآه كان غير بيدق كينفد الأوامر

  3. سبجان الله …. بعض الناس الى شدوا في شي حاجة … ميطلقوش منها … بأي وجه كان ولو تكون تافهة …. وأضن أن القضية ديال الساعة والمطالبة بإزالتها شيء مقصود …. ومن المؤكد أن الذباب الالكتروني ديال تجار الدين هو من … سخن الطرح في هذا الموضوع …. حتى يحول تفكير المغاربة عن المطالب الحقيقية … التي هي الشغل والصحة والتعليم والتنمية المستدامة وتقدم البلاد الى الأمام بالصناعة وجلب الاستثمارات وتطوير البنيات التحتية الخ … والدليل على ذلك أن الساعة بقيت كما كانت وذلك مقصود كذلك حتى يصبح موضوع الساعة هي تلك الشجرة التي تخفي الغابة … غابة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المغرب والمغاربة … من جهة أخرى فموضوع الساعة المضافة ترتبط بأشياء أخرى اقتصادية وبدول لها استثمارات في المغرب ولا يمكن بأي حال التراجع عنها … بالاضافة الى هذا فالمشاكل المترتبة عن هذه الساعة إن وجدت يمكن معالجتها بسهولة … إن نمت باكرا مستستيقظ باكرا … أما إن بقيت مع الفيسبوك حتى لنصاصات الليل … تحمل مسؤوليتك … في الجابون التلاميذ كينوضوا يقراوا مع الثلاثة دالليل …. حنى المغاربة بغينا نتقدوا بلا ما نخدموا ….

  4. وزير فاشل يفرض على المغاربة ساعة الفشل فحل به الفشل.ووزير منافق يقتطع من الموظفين أيام الإضراب فسلط عليه الله لبلوكاج فانسحب ذليلا منهزما.

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