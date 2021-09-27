أمزازي يستقبل وصيفة بطل تحدي القراءة العربي سارة الضعيف

هبة بريس - الرباط

استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، وصيفة بطل تحدي القراءة العربي سارة الضعيف.

ونشر أمزازي، على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” صورا للاستقبال، وعلق عليها بالقول” استقبلت صباح اليوم التلميذة “سارة الضعيف” مرفوقة بوالدتها، وذلك على إثر تتويج هذه التلميذة وصيفة لبطل تحدي القراءة العربي 2020 حيث احتلت الرتبة الثانية في هذه المسابقة الدولية التي نظم حفلها الختامي مؤخرا بأبوظبي”.

وأضاف “الاستقبال الذي حضره السادة: الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ومدير المناهج، المكلف بالمفتشية العامة للشؤون التربوية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة والمدير الاقليمي لتارودانت ومدير الديوان، كان مناسبة للتنويه والإشادة بهذا الانجاز الهام وكذا تشجيع التلميذة سارة على تكثيف جهودها ومواصلة تألقها سواء في مجال القراءة أو في مسارها الدراسي.”

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