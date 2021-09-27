تسجيل 394 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 394 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 929699 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة ليصل العدد إلى 14199.

كما تم التأكد من 2548 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 901220.

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