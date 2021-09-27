لقاح
لقاح كورونا

حتى منتصف الليل.. استمرار فتح مراكز تلقيح أمام التلاميذ

2021-09-27 / 3:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أنهت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب، إلى علم كافة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن مراكز التلقيح سوف تبقى مفتوحة إلى غاية منتصف الليل، وذلك من أجل تسريع وتيرة التلقيح، وتمكين التلاميذ من التدريس الحضوري.

وأهابت الفيدرالية، في بلاغ لها، بالجميع إلى التوجه رفقة بناتهم وأبنائهم، لهذه المراكز.

كما أوصت بضرورة الحرص التام على الالتزام بتدابير البرتوكول الصحي المعمول به بهذا الخصوص.

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