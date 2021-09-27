السودان تستقر على استقبال اسود الاطلس بالمغرب بعد اعتذار مصر

هبة بريس

أعلن ​الاتحاد السوداني لكرة القدم​ اختياره مدينة اكادير لاستضافة مباريات المنتخب في تصفيات افريقيا المؤهلة ل​كأس العالم 2022​ وذلك بعد اعتذار مصر.

ويستعد المنتخب السوداني لمواجهة ​منتخب غينيا كوناكري​ في 6 أكتوبر خارج ارضه بعد أن استبعد ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ كافة الملاعب السودانية من استضافة المباريات لعدم صلاحيتها.

وتقدم حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة القدم السوداني بشكره لنظيره المغربي على موافقتهم الفورية لاستضافة المباريات رغم انهم كانوا يفضلون خوضها في مصر كونها الأقرب جغرافيا .

وسيصبح المنتخب المغربي أول منتخب يلعب جميع مبارياته التصفوية المؤهلة لكأس العالم على ارضه

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