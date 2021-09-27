صورة تعبيرية

بكفالة 650 درهم.. الإفراج عن رئيس جماعة اعتقل بسبب “الشيخات والانتخابات” ببرشيد

2021-09-27 / 2:35 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت النيابة العامة ببرشيد ظهر اليوم إخلاء سبيل رئيس جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد، مقابل أدائه غرامة تصالحية قدرها 650 درهم.

و قررت النيابة العامة الإفراج عن المعني بالأمر بعد أن تم اعتقاله في ساعة متأخرة من ليلة أمس بسبب تداعيات تنظيم حفل كبير بجماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.

و كانت عناصر الدرك الملكي التابعة لإقليم برشيد قد قامت بوضع رئيس جماعة أولاد عبو ضواحي مدينة برشيد رهن تدابير الحراسة النظرية و ذلك بعد خرقه لحالة الطواريء الصحية من خلال تنظيمه لسهرة تتضمن “الشيخات” و “التبوريدة” دون أي ترخيص قانوني.

و قام رئيس الجماعة المنتخب بتنظيم حفل صاخب و عروض التبوريدة و الشيخات احتفاءا بفوزه برئاسة الجماعة و هو ما جعل آلاف الأشخاص يتوافدون على مكان الحفل مما أدى لتجمهر كبير في ظل حالة الطوارئ الصحية.

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