أرباب المقاهي والمطاعم يدعون أخنوش لمراجعة توقيت الإغلاق

2021-09-27 / 2:17 مساءً
0
هبة بريس - أحمد المساعد

دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش في اجتماع لمكتبها الوطني يومه السبت 25 شتنبر الجاري بمدينة القنيطرة، إلى التخفيف من قيود كورونا نظرا للآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها على المشتغلين في هذا القطاع.

وأعرب المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، عن ثقته في رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش في إيجاد حلول الاشكالات البنيوية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب وتفاؤلهم في أن تحظى مطالب المهنيين و الأجراء بعناية منه.
ودعت الهيئة نفسها، إلى إعادة فتح النقاش مع الحكومة وكل المؤسسات المعنية بالقطاع حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد 19 على المهنيين والأجراء، والبحث معها عن سبل التخفيف والمساعدة على الاقلاع.

كما جدد أرباب المطاعم والمقاهي في بلاغهم، طلبهم حول تفعيل مذكرة المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للحكومة السابقة من أجل وضع سلم مساهمات واضح وعادل وملائم مع واقع حال القطاع لضمان اجتماعي لكل العاملين في القطاع.

كما شددت على ضرورة استكمال النقاش الضريبي والجبائي مع الحكومة و الفرق البرلمانية وكل المؤسسات المعنية بالقطاع، من أجل تخفيف الضغط الضريبي والجبائي على القطاع، وتعيين لجنة رباعية للقراءة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالجبايات وتقديم التعديلات والاقتراحات اللازمة و تتبع عملية تنزيل توصيات المناظرتين الوطنيتين.

كما عملت الجمعية على تعيين لجنة رباعية لإتمام صياغة مشروعي القانون المنظم للقطاع والقانون المنظم للملك العام وعرضه على أعضاء المجلس الوطني للمناقشة والمصادقة عليهما وتقديمهما للحكومة والبرلمان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of حتى منتصف الليل.. استمرار فتح مراكز تلقيح أمام التلاميذ

حتى منتصف الليل.. استمرار فتح مراكز تلقيح أمام التلاميذ

2021-09-27 / 3:46 مساءً
Photo of قتل ممرضة بقلب “ميريزكو” و واقعة خطف زميلتها.. عناصر الأمن الخاص في قفص الاتهام

قتل ممرضة بقلب “ميريزكو” و واقعة خطف زميلتها.. عناصر…

2021-09-27 / 3:14 مساءً
Photo of بكفالة 650 درهم.. الإفراج عن رئيس جماعة اعتقل بسبب “الشيخات والانتخابات” ببرشيد

بكفالة 650 درهم.. الإفراج عن رئيس جماعة اعتقل بسبب…

2021-09-27 / 2:35 مساءً
Photo of تفاصيل جديدة في جريمة قتل ممرضة بالبيضاء.. رفضت الزواج منه فطعنها في العنق

تفاصيل جديدة في جريمة قتل ممرضة بالبيضاء.. رفضت الزواج…

2021-09-27 / 1:53 مساءً
Photo of أمن مراكش يوقف سارق حقيبة سيدة بالعنف

أمن مراكش يوقف سارق حقيبة سيدة بالعنف

2021-09-27 / 1:33 مساءً
Photo of أكادير : فلاحون تعرضوا للنصب والاحتيال بعد إكتشافهم أن مالك الشركة يقبع في السجن

أكادير : فلاحون تعرضوا للنصب والاحتيال بعد إكتشافهم أن…

2021-09-27 / 12:04 مساءً
Photo of مستشفى سطات بدون مدير رسمي رغم الوعود

مستشفى سطات بدون مدير رسمي رغم الوعود

2021-09-27 / 11:54 صباحًا
Photo of اعتقال رئيس جماعة ببرشيد بسبب “قصارة الشيخات” بعد فوزه بالانتخابات

اعتقال رئيس جماعة ببرشيد بسبب “قصارة الشيخات” بعد فوزه…

2021-09-27 / 11:17 صباحًا
Photo of وجدة .. جمعية تراسل السلطات الجزائرية لتسليم مهاجرين سريين مغاربة متواجدين بترابها

وجدة .. جمعية تراسل السلطات الجزائرية لتسليم مهاجرين سريين…

2021-09-27 / 11:08 صباحًا
Photo of “مي السعدية”.. من التشرد إلى الاستغلال ومطالب بتدخل الحموشي والجمعيات

“مي السعدية”.. من التشرد إلى الاستغلال ومطالب بتدخل الحموشي…

2021-09-27 / 11:03 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق