أرباب المقاهي والمطاعم يدعون أخنوش لمراجعة توقيت الإغلاق

هبة بريس - أحمد المساعد

دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش في اجتماع لمكتبها الوطني يومه السبت 25 شتنبر الجاري بمدينة القنيطرة، إلى التخفيف من قيود كورونا نظرا للآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها على المشتغلين في هذا القطاع.

وأعرب المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، عن ثقته في رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش في إيجاد حلول الاشكالات البنيوية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب وتفاؤلهم في أن تحظى مطالب المهنيين و الأجراء بعناية منه.

ودعت الهيئة نفسها، إلى إعادة فتح النقاش مع الحكومة وكل المؤسسات المعنية بالقطاع حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد 19 على المهنيين والأجراء، والبحث معها عن سبل التخفيف والمساعدة على الاقلاع.

كما جدد أرباب المطاعم والمقاهي في بلاغهم، طلبهم حول تفعيل مذكرة المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للحكومة السابقة من أجل وضع سلم مساهمات واضح وعادل وملائم مع واقع حال القطاع لضمان اجتماعي لكل العاملين في القطاع.

كما شددت على ضرورة استكمال النقاش الضريبي والجبائي مع الحكومة و الفرق البرلمانية وكل المؤسسات المعنية بالقطاع، من أجل تخفيف الضغط الضريبي والجبائي على القطاع، وتعيين لجنة رباعية للقراءة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالجبايات وتقديم التعديلات والاقتراحات اللازمة و تتبع عملية تنزيل توصيات المناظرتين الوطنيتين.

كما عملت الجمعية على تعيين لجنة رباعية لإتمام صياغة مشروعي القانون المنظم للقطاع والقانون المنظم للملك العام وعرضه على أعضاء المجلس الوطني للمناقشة والمصادقة عليهما وتقديمهما للحكومة والبرلمان.

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