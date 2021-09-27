تفاصيل جديدة في جريمة قتل ممرضة بالبيضاء.. رفضت الزواج منها فطعنها في العنق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاصيل جديدة رواها شهود عيان في جريمة قتل ممرضة تشتغل بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء بعدما تعرضت لطعنات قاتلة أردتها جثة هامدة بعين المكان.

و حسب المعطيات الأولية التي أفاد بها شهود عيان، فالحادثة وقعت ظهر اليوم بقلب مستشفى 20 غشت بالبيضاء بعد أن تعرضت ممرضة تشتغل ب”كلينيك” مجاور للمستشفى العمومي لطعنات من أحد الأشخاص.

الهالكة وفق ذات الإفادات في العشرينات من العمر و كانت ترتدي لحظة طعنها بدلة التمريض الرسمية، بينما الجاني المفترض شخص في عقده الرابع و كان يتحوز سكينا تحت ملابسه.

و أضاف بعض الشهود أن الجاني أوقف الممرضة التي كانت تهم بالدخول من بوابة المصحة الخاصة وطلب الانفراد بها للحديث في موضوع كان يربطهما و يتعلق بالزواج.

و أكد شهود أن الجاني كان يريد الزواج من الممرضة و أصر غير ما مرة على الارتباط رسميا بها غير أنها كانت ترفضه، و هو الأمر الذي يعتقد أنه دافع لجريمة القتل التي ارتكبها في حقها.

و طلبت الممرضة من الجاني الابتعاد عن مكان عملها بعدما بدأ يصرخ لحظة حديثه معها، قبل أن يلجا مستشفى 20 غشت لمواصلة الحديث ليباغثها بطعنات على مستوى العنق في مكان قليل الحركة بالمستشفى.

بعد ذلك، أضاف شهود أن المعتدي حاول الفرار بعدما أدرك جسامة فعلته غير أن أحد الشبان عاين تفاصيل الواقعة و تصدى له لحظة هروبه و أمسكه قبل أن يحل حراس الأمن الخاص للمستشفى و يحاصروه في انتظار قدوم عناصر الشرطة.

و تم نقل جثمان الضحية الممرضة لمصلحة التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة لتحديد ملابسات الوفاة، بينما تم اعتقال الجاني و فتح تحقيق في الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام هذا اليوم.

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