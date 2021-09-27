أشتوكة : الاستقلال ينتزع رئاسة الجماعة الترابية إنشادن

2021-09-27 / 1:41 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد تأجيلها لمرة واحدة، حسم حزب الاستقلال، صباح اليوم الاثنين 28 شتنبر الجاري، في إنتزاع رئاسة الجماعة الترابية إنشادن بإقليم أشتوكة أيت باها.

وكشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن تعليمات مركزية من الأحزاب المتحالفة ” الاحرار الاستقلال” قد حسمت في الصراع الدائر بين أعضاء الحزبين بمنطقة إنشادن، والذي بموجبه أجلت السلطات المحلية موعد أخر خلال من أجل الاجتماع من جديد وتشكيل المكتب المسير للجماعة الترابية إنشادن .

واستنادا إلى نتائج الاستحقاقات الجماعية ليوم 8 شتنبر المنصرم فقد حصل حزب الاستقلال بجماعة إنشادن على 15 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار على 13 مقعدا، فيما نال الحزب الاشتراكي الموحد مقعدين؛ لكن لم تعقد أي تحالفات في اتجاه تشكيل مجلس بأغلبية مريحة في وقت سابق .

وهذه هي تشكيلة المكتب المسير للجماعة إنشادن :

انتخاب رئيس و نواب مجلس جماعة انشادن..

مبارك باهضار : رئيسا للمجلس من حزب الإستقلال
محمد ݣاني : نائب اول “الاستقلال”
عبدالسلام برازي : نائب ثاني “الاستقلال”
مبارك أسرار : نائب ثالث “الاستقلال”
مبارك الكراب : نائب رابع “الاستقلال”
حسن المير : نائب خامس “الاستقلال”
كريمة أزرو : نائبة سادسة “الاستقلال”

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