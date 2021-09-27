فرنسا.. محتج يرشق الرئيس إيمانويل ماكرون بالبيض في ليون

2021-09-27 / 1:13 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قبض الأمن الفرنسي على أحد الأشخاص بعد أن قام برمي قطعة تشبه البيضة على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمعرض في ليون.

وحسب موقع LyonMag، فإن “القطعة ارتدت من كتف الرئيس، وسرعان ما سيطرت أجهزة الأمن على الشاب الذي قام بلفتة احتجاجية وصرخ: “عاشت الثورة!”.

وطلب ماكرون من فريقه عقد لقاء مع الشاب لمعرفة دوافع تصرفه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها إيمانويل ماكرون هدفا لرمي البيض، ففي عام 2017، استهدف ماكرون بالفعل ببيضة أصابت رأسه، عندما كان في زيارة لمعرض زراعي.

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تعليق واحد

  1. نطالب الحكومة أن تجد حلا لمن يحمل السلاح الأبيض كالسيوف والسكاكين وغيرها…. بغرامة مالية.للحد من هذه الجرائم البشعة التي تذهب فيها أرواح ابرياء.

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