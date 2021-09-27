جريمة قتل مروعة بعد طعن مستخدمة بمستشفى 20 غشت بالبيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

وقعت ظهر اليوم جريمة قتل بشعة بجنبات مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء.

و حسب التفاصيل المتوفرة لحدود الساعة، فقد فارقت الحياة شابة تشتغل بالقطاع الصحي بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء بعد أن تعرضت لاعتداء شنيع.

و أضافت ذات المصادر أن الشابة الهالكة تعرضت لطعنات غادرة بالسلاح الأبيض مما عجل بوفاتها على الفور.

و تجهل لحدود الساعة تفاصيل الاعتداء، غير أن شهودا عيان أكدوا أن المستخدمة حاولت الفرار من قبضة المعتدي غير أنه شرع في طعنها بالرغم من توسلاتها و تدخل بعض الأشخاص.

هذا و حلت مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، دورية من عناصر الشرطة القضائية و العلمية لمسرح الجريمة حيث أعطيت تعليمات النيابة العامة للتحقيق في الجريمة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0