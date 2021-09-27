صورة تعبيرية

جريمة قتل مروعة بعد طعن مستخدمة بمستشفى 20 غشت بالبيضاء

2021-09-27 / 1:02 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

وقعت ظهر اليوم جريمة قتل بشعة بجنبات مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء.

و حسب التفاصيل المتوفرة لحدود الساعة، فقد فارقت الحياة شابة تشتغل بالقطاع الصحي بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء بعد أن تعرضت لاعتداء شنيع.

و أضافت ذات المصادر أن الشابة الهالكة تعرضت لطعنات غادرة بالسلاح الأبيض مما عجل بوفاتها على الفور.

و تجهل لحدود الساعة تفاصيل الاعتداء، غير أن شهودا عيان أكدوا أن المستخدمة حاولت الفرار من قبضة المعتدي غير أنه شرع في طعنها بالرغم من توسلاتها و تدخل بعض الأشخاص.

هذا و حلت مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، دورية من عناصر الشرطة القضائية و العلمية لمسرح الجريمة حيث أعطيت تعليمات النيابة العامة للتحقيق في الجريمة.

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‫5 تعليقات

  1. لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب على السلطات القضائية ان تقوم بمهامها تجاه هذآ المجرم ولا تتساهل معه في أشد قسوة العقوبة.

  2. اعتقد ان وراء ذالك مشكل كبير ببن الضحية والمرتكب الجريمة البشعة التي أدت بها الى الوفاة في الفور ونتمنى السلطات القضائية البحث الدقيق في هذه الجريمة.

  5. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب وصبر اهليها الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل فيه

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