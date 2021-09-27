“مي السعدية”.. من التشرد إلى الاستغلال ومطالب بتدخل الحموشي والجمعيات

هبة بريس - الرباط

استنكار واسع وتنديد كبير، ذاك الذي عبر عنه عدد من النشطاء المغاربة، بسبب استغلال سيدة مسنة للاستفادة من أرباح “اليوتيب”.

“مي السعدية” بطلة قناة “مي السعدية وسارة”، وهي سيدة مسنة كانت تعاني التشرد بعد تخلي عائلتها عنها، قبل أن تدخل شابة على الخط وتعلن تكفلها بها، عبر لقاءات مكثفة في عدد من المنابر الإعلامية.

مباشرة بعدما فتحت باب بيتها لها، فتحت الشابة سارة قناة على موقع “يوتيب” تحت اسم “مي السعدية”، وشرعت في تصوير ونشر عشرات الفيديوهات و”اللايفات” يوميا ونشرها، مسجلة أعداد مشاهدات كبيرة وأرباح أكثر.

صاحبة القناة المذكورة، وحسب النشطاء، استغلت حاجة “مي السعدية” لبيت ورعاية لكبر سنها، لتستغل عفويتها وتعمد إلى تصويرها في ظروف ووضعيات مختلفة وطيلة ساعات اليوم لتجني من ورائها أرباحا طائلة.

وأمام هذا الوضع، طالب النشطاء، الجمعيات المعنية والسلطات المختصة، بالتدخل لصون كرامة وحفظ عرض “مي السعدية”، ومحاسبة صاحبة القناة التي استغلتها أبشع استغلال.

وفي هذا الصدد، عقلت الممثلة والمخرجة سناء عكرود قائلة : “شاهدت بالصدفة فيديوهات لهذه السيدة المسنة المسماة “مي السعدية” و اظن ان ابنتها هي من تقوم بتصويرها، يحز في نفسي رؤية ذاك الكم الهائل من التعب و الانزعاج و الحرج و عدم الراحة، الذي تعيشه هذه السيدة المسنة، تصويرها بشكل متواصل و رصد كل حركاتها و أكلها و شربها و تعبها و غضبها و عجزها و قلة حيلتها، لهو تعنيف في حق هذه السيدة و اهانة لكرامتها و انسانيتها، يتم استغلالها لرفع نسبة المشاهدة تماما كما يتم استغلال طفل.”

وأضافت “شعرت بانزعاج و حزن كبيرين لأجلها، ارجو من السلطات المعنية بالأمر التدخل لحماية هذه السيدة و تخليصها من الاضطهاد و التضييق على راحتها و حريتها و حقها في الهدوء و عيش حياة طبيعية بدون عدسات ترصد كل تحركاتها.”

واسترسلت بالقول “مي السعدية، تعنف و يصادر على حريتها و كرامتها الانسانية بحجة فيديوهات و تريندات سخيفة و لا أخلاقية.

المرجو التدخل لوقف هذه المهزلة و فرض قوانين تنظم هذا السوق الهمجي اللا إنساني الذي يسمى : تريند”

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