“مي السعدية”.. من التشرد إلى الاستغلال ومطالب بتدخل الحموشي والجمعيات
استنكار واسع وتنديد كبير، ذاك الذي عبر عنه عدد من النشطاء المغاربة، بسبب استغلال سيدة مسنة للاستفادة من أرباح “اليوتيب”.
“مي السعدية” بطلة قناة “مي السعدية وسارة”، وهي سيدة مسنة كانت تعاني التشرد بعد تخلي عائلتها عنها، قبل أن تدخل شابة على الخط وتعلن تكفلها بها، عبر لقاءات مكثفة في عدد من المنابر الإعلامية.
مباشرة بعدما فتحت باب بيتها لها، فتحت الشابة سارة قناة على موقع “يوتيب” تحت اسم “مي السعدية”، وشرعت في تصوير ونشر عشرات الفيديوهات و”اللايفات” يوميا ونشرها، مسجلة أعداد مشاهدات كبيرة وأرباح أكثر.
صاحبة القناة المذكورة، وحسب النشطاء، استغلت حاجة “مي السعدية” لبيت ورعاية لكبر سنها، لتستغل عفويتها وتعمد إلى تصويرها في ظروف ووضعيات مختلفة وطيلة ساعات اليوم لتجني من ورائها أرباحا طائلة.
وأمام هذا الوضع، طالب النشطاء، الجمعيات المعنية والسلطات المختصة، بالتدخل لصون كرامة وحفظ عرض “مي السعدية”، ومحاسبة صاحبة القناة التي استغلتها أبشع استغلال.
وفي هذا الصدد، عقلت الممثلة والمخرجة سناء عكرود قائلة : “شاهدت بالصدفة فيديوهات لهذه السيدة المسنة المسماة “مي السعدية” و اظن ان ابنتها هي من تقوم بتصويرها، يحز في نفسي رؤية ذاك الكم الهائل من التعب و الانزعاج و الحرج و عدم الراحة، الذي تعيشه هذه السيدة المسنة، تصويرها بشكل متواصل و رصد كل حركاتها و أكلها و شربها و تعبها و غضبها و عجزها و قلة حيلتها، لهو تعنيف في حق هذه السيدة و اهانة لكرامتها و انسانيتها، يتم استغلالها لرفع نسبة المشاهدة تماما كما يتم استغلال طفل.”
وأضافت “شعرت بانزعاج و حزن كبيرين لأجلها، ارجو من السلطات المعنية بالأمر التدخل لحماية هذه السيدة و تخليصها من الاضطهاد و التضييق على راحتها و حريتها و حقها في الهدوء و عيش حياة طبيعية بدون عدسات ترصد كل تحركاتها.”
واسترسلت بالقول “مي السعدية، تعنف و يصادر على حريتها و كرامتها الانسانية بحجة فيديوهات و تريندات سخيفة و لا أخلاقية.
المرجو التدخل لوقف هذه المهزلة و فرض قوانين تنظم هذا السوق الهمجي اللا إنساني الذي يسمى : تريند”
22 تعليقات
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب على الحكومة ان تتدخل وتنقذ هذه العجوز من أيدي هؤلاء المستغلين.
يجب على السيد الحموشي ان يهتم بهذه العجوز حتى لا تتعرض للتشرد.حسبي الله ونعم الوكيل من فعل ذلك .
ماهذا الظلم والحكرة في حق الضعفاء والمساكين لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
يعتبرونها امهم قبل كل شيء ولكن للأسف الشديد المال أعمى بصيرتهم واستغلوها . حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
اندثرت الرحمة والشفقة وأصبحت المصالح هي الاهم من ذلك .. يجب على الحكومة الجديدة السيد اخنوش ان يجد حلول لهؤلاء المسنين والمسنات البسطاء.
تعتبر جريمة في حق هذه العجوز ويجب على السلطات الأمنية أن تأخذ أقصى عقوبة لهؤلاء المستغلين حتى يكونوا عبرة للآخرين لمن يتجرأ ويتعدى حدود الل.
كل ما اقوله هو استرجاع كرامة مي السعدية.والتدخل الفوري لانقاذها من هؤلاء الأشخاص .
اللهم لطفك يارب لم نعد نسمع في هذه الدنيا الا ما لا يرضينا .لطفك يارب بهذه المرأة المسنة البائسة .اتمنى لها ان يسير الله مسكنا تقضي فيه مابقي من عمرها.
اين أنتم أيها المحسنين ذوي النفوذ . إذا كنتم تريدون شراء جنتكم .الفرصة بين ايديكم . لإنقاذ هذه المسنة البائسة من التشرد.
الجنة تحت اقدام الامهات.وانتهى الكلام.
إن الله لايضيع اجر من أحسن عملا.فننادي المحسنين لفعل الخير.
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة.صدق الله العظيم.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب ان نعينها ونمد لها يد المساعدة والله لا يضيع اجر المحسنين.
يعتبر المغرب بلد الكرم والشهامة لهذا لم يترك هذه السيدة في يدي هؤلاء الأشخاص.
مثل هذه الافعال اللاخلاقية للأسف الشديد موجودة في المغرب بكثرة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
هؤلاء ماتت ضمائرهم لو كانت لديهم أمهاتهم لما فعلوا ذلك.
وكان فضل الله عليك عظيما. كل من يفعل الخير فإن الله يجازيه به..
يجب محاسبة القناة التي استغلتها وغلق لها القناة . حتى تكون عبرة للآخرين لمن يتجرأ ويتعدى حدود الله.
يجب محاسبة القناة التي استغلتها وغلق لها القناة حتى تكون عبرة للآخرين لمن يتجرأ ويتعدى حدود الله.
لو كانت أمك في هذا الحال ماذا كنت ستفعل ؟؟؟؟؟؟؟