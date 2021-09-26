احتجاجات غاضبة لمغاربة إيطاليا بعد مقتل مهاجر مغربي رميا بالرصاص

2021-09-26 / 11:42 مساءً
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عبد اللطيف الباز-هبة بريس

اندلعت احتجاجات عارمة مساء أمس في بلدة فوغيرا شمال إيطاليا ، حول مقتل مهاجر مغربي ” يونس البوستاوي ” رميا بالرصاص من طرف مسؤول إيطالي رفيع المستوى واغتياله بطلقات رصاص من مسدسه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

وتجمّع عشرات المغاربة وفعاليات المجتمع المدني ، ببلدة فوغيرا بإقليم بافيا، المتظاهرين المغاربة، الذين قادوا مظاهرات سلمية، احتجاجا على الممارسات العنصرية التي تطال المهاجرين.

و نتج عن هذه الجريمة الشنعاء سخط و استياء كبيرين من طرف الجالية المقيمة هناك و نشطاء حقوقيون، عبروا عنه من خلال مظاهرات و احتجاجات في الشارع العام، مطالبين السلطات الأمنية بتطبيق أقصى العقوبات في حق الجاني لاسيما أن المحكمة الايطالية متعت القاتل بالبقاء تحت الإقامة الجبرية في منزله، وهو ما أثار سخطا و استياء كبيرين لذى المحتجين، حيث اعتبروه إجراءا يسير نحو إطلاق سراح القاتل وإفلاته من العقاب.

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تعليق واحد

  1. المغربي مايسوى والو لا فبلادو لا فشي بلاد آخر كون كان الطالياني اللي تقتل فالمغرب كون راه ردو المغربي ارهابي وناضت القيامة عليه.

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