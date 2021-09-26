احتجاجات غاضبة لمغاربة إيطاليا بعد مقتل مهاجر مغربي رميا بالرصاص
اندلعت احتجاجات عارمة مساء أمس في بلدة فوغيرا شمال إيطاليا ، حول مقتل مهاجر مغربي ” يونس البوستاوي ” رميا بالرصاص من طرف مسؤول إيطالي رفيع المستوى واغتياله بطلقات رصاص من مسدسه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.
وتجمّع عشرات المغاربة وفعاليات المجتمع المدني ، ببلدة فوغيرا بإقليم بافيا، المتظاهرين المغاربة، الذين قادوا مظاهرات سلمية، احتجاجا على الممارسات العنصرية التي تطال المهاجرين.
و نتج عن هذه الجريمة الشنعاء سخط و استياء كبيرين من طرف الجالية المقيمة هناك و نشطاء حقوقيون، عبروا عنه من خلال مظاهرات و احتجاجات في الشارع العام، مطالبين السلطات الأمنية بتطبيق أقصى العقوبات في حق الجاني لاسيما أن المحكمة الايطالية متعت القاتل بالبقاء تحت الإقامة الجبرية في منزله، وهو ما أثار سخطا و استياء كبيرين لذى المحتجين، حيث اعتبروه إجراءا يسير نحو إطلاق سراح القاتل وإفلاته من العقاب.
تعليق واحد
المغربي مايسوى والو لا فبلادو لا فشي بلاد آخر كون كان الطالياني اللي تقتل فالمغرب كون راه ردو المغربي ارهابي وناضت القيامة عليه.