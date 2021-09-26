طالبان تمنع الحلاقين من تشذيب اللحى

2021-09-26 / 11:28 مساءً
2
هبة بريس- وكالات

منعت طالبان الحلاقين في ولاية هلمند بأفغانستان، من حلق اللحى أو تشذيبها، قائلة إن ذلك ينتهك تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وتقول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة إن كل من يخالف القانون سيعاقب.

وقال بعض الحلاقين في العاصمة كابل إنهم تلقوا أوامر مماثلة.

وتشير التعليمات إلى العودة إلى الأحكام الصارمة للفترة السابقة لحكم الجماعة، على الرغم من الوعود بتشكيل حكومة أكثر اعتدالا.

ومنذ توليها السلطة الشهر الماضي، نفذت طالبان عقوبات قاسية بحق المعارضين. وقتل مقاتلو الجماعة بالرصاص، يوم السبت، أربعة خاطفين مزعومين وتم تعليق جثثهم في شوارع ولاية هيرات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس “فايزر”: الحياة الطبيعية ستعود خلال عام

رئيس “فايزر”: الحياة الطبيعية ستعود خلال عام

2021-09-27 / 10:18 صباحًا
Photo of ألمانيا.. نتائج أولية تظهر تقدم الإشتراكيين بفارق طفيف على حزب ميركل

ألمانيا.. نتائج أولية تظهر تقدم الإشتراكيين بفارق طفيف على…

2021-09-26 / 11:11 مساءً
Photo of الجزائر.. ترحيل القروي وشقيقه إلى سجن الحراش

الجزائر.. ترحيل القروي وشقيقه إلى سجن الحراش

2021-09-26 / 9:35 مساءً
Photo of بعد أن فشلت شقيقته في قتلها بالرصاص ..كويتي يجهز على أخته في العناية المركزة

بعد أن فشلت شقيقته في قتلها بالرصاص ..كويتي يجهز…

2021-09-26 / 9:06 مساءً
Photo of مقتل عشرات الأشخاص شمال شرقي موزمبيق

مقتل عشرات الأشخاص شمال شرقي موزمبيق

2021-09-26 / 7:38 مساءً
Photo of جزر الكناري …المنزل المعجزة” ينجو من بركان جزيرة لابالما

جزر الكناري …المنزل المعجزة” ينجو من بركان جزيرة لابالما

2021-09-26 / 6:35 مساءً
Photo of رواندا..وفاة “ملك القتلة” الذي دبر في مائة يوم مجازر أدت لمقتل مئات الآلاف

رواندا..وفاة “ملك القتلة” الذي دبر في مائة يوم مجازر…

2021-09-26 / 6:20 مساءً
Photo of طالبان تعلق جثامين أربعة خاطفين قتلتهم في هرات على رافعات

طالبان تعلق جثامين أربعة خاطفين قتلتهم في هرات على…

2021-09-26 / 5:01 مساءً
Photo of آيسلندا أول دولة أوروبية تحوز فيها السيدات على غالبية المقاعد النيابية

آيسلندا أول دولة أوروبية تحوز فيها السيدات على غالبية…

2021-09-26 / 3:29 مساءً
Photo of الشرطة الأمريكية تطلق وابلا من الرصاص على مشتبه به مسلح

الشرطة الأمريكية تطلق وابلا من الرصاص على مشتبه به…

2021-09-26 / 3:07 مساءً

‫2 تعليقات

  1. سوف يعيدون أفغانستان الى جاهلية مكة والمدينة التي كان يعيش فيها أسلافهم .
    أحسن شيء قامت به امريكا هي الخروج لأن الافغان لا يملكون عقولا في رؤسهم بل في منطقة أخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق