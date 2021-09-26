طالبان تمنع الحلاقين من تشذيب اللحى

هبة بريس- وكالات

منعت طالبان الحلاقين في ولاية هلمند بأفغانستان، من حلق اللحى أو تشذيبها، قائلة إن ذلك ينتهك تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وتقول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة إن كل من يخالف القانون سيعاقب.

وقال بعض الحلاقين في العاصمة كابل إنهم تلقوا أوامر مماثلة.

وتشير التعليمات إلى العودة إلى الأحكام الصارمة للفترة السابقة لحكم الجماعة، على الرغم من الوعود بتشكيل حكومة أكثر اعتدالا.

ومنذ توليها السلطة الشهر الماضي، نفذت طالبان عقوبات قاسية بحق المعارضين. وقتل مقاتلو الجماعة بالرصاص، يوم السبت، أربعة خاطفين مزعومين وتم تعليق جثثهم في شوارع ولاية هيرات.

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