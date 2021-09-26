البطولة الاحترافية ..الوداد الرياضي يفوز خارج ميدانه على حسنية أكادير

هبة بريس-

فاز فريق الوداد الرياضي خارج ميدانه على فريق حسنية أكادير بهدف للاشيء في المباراة التي جمعتهما ، مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير لأكادير ، برسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف الوداد الرياضي اللاعب رضى الجعدي (د 21).

وإرتقى فريق القلعة الحمراء، عقب هذه النتيجة، إلى المركز الأول إلى جانب غريمه الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي بتسع نقاط ، فيما احتل فريق حسنية أكادير المركز الثامن إلى جانب الجيش الملكي بثلاث نقاط

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