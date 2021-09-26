ألمانيا.. نتائج أولية تظهر تقدم الإشتراكيين بفارق طفيف على حزب ميركل

2021-09-26 / 11:11 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشف استفتاء المقترعين بعد خروجهم من مراكز التصويت في ألمانيا حصول الديمقراطيين الاشتراكيين، وأنصار الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاشتراكي المسيحي على عدد متساو من الأصوات.

ووفقا للاستطلاع الذي نظمته قناة ARD التلفزيونية، حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على 25% من أصوات الناخبين.

وحصل حزب “الخضر” على 15%، لتتوزع الأصوات بين الأحزاب الأخرى كالآتي: “البديل اليميني” (11%)، “الديمقراطيون الأحرار” (11%)، “اليسار” (5%).

وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها ألمانيا اليوم الأحد، سيتم تشكيل حكومة برئاسة مستشار جديد خلفا لأنغيلا ميركل التي قادت البلاد على مدار 16 عاما.

وتدل نتائج الاستطلاع على خسارة تحالف ميركل المحافظ مقارنة مع نتائجه في انتخابات 2017، التي حصل فيها على 33% من الأصوات.

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