الجزائر.. ترحيل القروي وشقيقه إلى سجن الحراش

2021-09-26 / 9:35 مساءً
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هبة بريس - وكالات

رحلت السلطات الجزائرية مساء يوم الأحد رجل الأعمال التونسي رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي وشقيقه غازي من حبسهما بقسنطينة، إلى سجن الحراش بالعاصمة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة قد أمر في الـ4 من الشهر الجاري بإيداع القروي وشقيقه البرلماني غازي القروي و4 مواطنين جزائريين بينهم امرأة، رهن الحبس المؤقت مؤسسة إعادة التربية.

ويأتي ذلك بعد أن أنهت الشرطة القضائية بمدينة تبسة التحقيقات الأولية بخصوص دخول نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، مضيفة أنه تم توقيف 4 أشخاص، من بينهم امرأة، تورطوا في عملية تهريب الشقيقين التونسيين.

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