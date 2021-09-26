طانطان.. إنقاذ قارب على متنه 58 مغربيا مرشحا للهجرة السرية بينهم سيدة وقاصر

هبة بريس -

تم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعرض سواحل طانطان، إنقاذ قارب على متنه 58 مرشحا للهجرة السرية جميعهم من جنسية مغربية، بينهم سيدة وقاصر.

وأكد يوسف فنون، مندوب الصيد البحري بطانطان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم في الساعات الأولى من صباح اليوم، العثور على قارب خشبي على متنه 58 مهاجرا سريا كلهم من جنسية مغربية، بينهم سيدة وقاصر، كانوا في “حالة خطر في عرض البحر”، مشيرا إلى أنه تم تحديد موقع هذا القارب على مسافة 45 ميل غرب ميناء طانطان.

وأضاف أنه، بعد عملية التنسيق مع مندوبية الصيد البحري والبحرية الملكية والدرك الملكي وجميع السلطات المعنية، وبمساعدة مركب “أولاد زيد” للصيد الساحلي بالجر، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع القارب، تم إنقاذ وتقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص، حيث تم إجلاؤهم إلى ميناء طانطان وهم في “صحة جيدة”.

وتم إيواء هؤلاء الأشخاص بمركز الإيواء المؤقت “تيكيريا” التابع للتعاون الوطني بطانطان.

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