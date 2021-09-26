الدخول الفعلي لأليانز المغرب في رأس مال إيموب

هبة بريس اقتصاد

أنهت شركة أليانز المغرب، وهي شركة تابعة لرائد عالمي في التأمين، دخولها الرسمي في رأس مال إيموب ، وهي شركة متخصصة في حلول التنقل الكهربائية المستدامة، وبذلك أصبحت المساهم الثاني في هذا المشروع المشترك إلى جانب الفاعل الصناعي المحلي . Imperium holding

و بعد توقيع مذكرة تفاهم في عام 2019 لإطلاق التوزيع المشترك للدراجات النارية الكهربائية في المغرب، أصبحت أليانز المغرب الآن مساهمًا بنسبة 33٪ في رأس المال إيموب و تعود نسبة 67٪ المتبقية من رأس المال إلى Imperium Holding

إعادة الرسملة هذه ستساعد على تسويق حلول تنقل جديدة، ‏وعلى تطوير إيموب إمكانية رفع نطاق منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية. كما صرح يورغ ويبر، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز المغرب، “هذه فرصة فريدة لأليانز المغرب لتعزيز مكانتها كشركة مبتكرة ومسؤولة بيئيًا من خلال دعم التنقل الكهربائي المستدام ومن خلال إنشاء منتجات تأمينية مخصصة ومناسبة”.

بديل عن إكراهات النقل العام

“لأزمة كوڤيد 19 تأثير دائم على علاقتنا مع وسائل النقل العام. على المدى القصير، فإن استخدام هذه الوسائل يمثل مصدر قلق، مما يدفع المستهلكين إلى التفكير في بدائل للتنقل الخاص”. وهذا ما جاء على لسان ريتشارد أتيه، مدير التوزيع والتسويق بشركة أليانز المغرب. “تحقيقا لهذه الغاية ، تقوم إيموب و أليانز المغرب بتقديم عرض استثنائي : سيارات كهربائية ذات عجلتين بأسعار ‏جد تنافسية ، مع استئجار البطارية و تأمين شامل” وهذا ما صرح به علي مدّب مسؤول التوزيع في أليانز المغرب.

ويهدف هذا العرض إلى المساهمة في تحسين السلامة الطرقية والحد من التلوث.

لدى إيموب معرض تبلغ مساحته 450 مترًا مربعًا في مراكش وهو الأول من نوعه لتسويق الدراجات النارية الكهربائية YADEA في المغرب. تقوم الشركة بتطوير شراكات توزيع لتغطية جميع أنحاء المملكة. كما أنها تعمل على خدمة التوصيل للعديد من المدن بالتعاون مع DELIVRECO ‏وهي شركة متخصصة في التوصيل ‏المحترم للبيئة.

عرض تنقل تنافسي

“تقدم إيموب وسائل تنقل اقتصادية و صديقة للبيئة بتكاليف طاقة منخفضة” ، ‏كما حدَّدَت ياسمين هيدرا المديرة التنفيذية لإيموب. يتم تسعير موديلات إيموب بشكل تنافسي مقارنة ‏مع الدراجات النارية مثلا. وبالنسبة للأشخاص ‏اللذين ‏يتخوفون من مشاكل البطارية فهنالك خيار تأجير البطارية بأسعار معقولة إبتداءا من 13 درهم فقط في اليوم للموديل الأساسي. يوضح محمد عبودية المسؤول التجاري لإيموب، “بموجب اتفاقية الإيجار، نتولى إصلاح أو تغيير البطارية مجانًا في حالة خلل “. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع هياكل إيموب بتكاليف صيانة منخفضة‏. أما مدة الشحن فهي ‏ثلاث ساعات فقط في أي منفذ 220 فولت لتجوب مسافة 50 كم.

‏لتأمين الهياكل التي تسوقها إيموب تقدم أليانز المغرب عرض تأميني شامل وحصري. “هو عبارة عن ‏تأمين واسع يشمل الأضرار والحوادث الفردية لأول مرة وبشكل حصري في المغرب للدراجات الكهربائية الصغيرة الحجم المخصصة للعموم” ، حسب يونس طيري ، المسؤول عن اكتتاب السيارات أليانز المغرب

ويشمل عرض تأمين المسؤولية المدنية )بسعر 30٪ أقل مقارنة ‏بالدراجات النارية المماثلة(. يعتمد تسعير ‏المسؤولية المدنية حصريًا على سرعة الدراجة. بالنسبة للمركبات التي تقل سرعتها عن 60 كم في الساعة أو تساوي 60 كم في الساعة، يمكن الحصول على تأمين ‏ابتداءا من524.89 درهم TTC / سنويًا ، يوضح يونس طيري.

بالإضافة إلى ذلك يتم الحصول على تغطية الحماية القانونية وحماية السائق والأشخاص المنقولين ‏بمجرد اكتتاب في المسؤولية المدنية. و يتوفر العرض على ضمانات إضافية لحماية السيارة: أضرار الحريق والسرقة والاصطدام. وتسهيلًا ‏لمعالجة ملفات الحوادث يمكن للزبناء استعمال رقم واحد (5656) للإبلاغ عن ‏الحوادث وتتبعها.

‏أليانز المغرب وأفريقيا

تعتمد أليانز المغرب على أكثر من 300 موظفا في خدمة أكثر من 700.000 زبون في المغرب، بما في ذلك الآلاف من المهنيين والشركات، من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 250 وكيل عام ومكاتب مباشرة في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى حوالي مائة وسيط والعديد من الشركاء. أليانز موجودة أيضًا في المغرب من خلال فرعها أويلر هيرميس أكمار. كما تعد واحدة من أكبر شركات التأمين ومسيري الصناديق في العالم مع أكثر من 100 مليون زبون من الخواص الشركات في أكثر من 70 دولة. يستفيد زبناء من مجموعة واسعة من خدمات التأمين للخواص والمقاولات.

‏وباعتبارها واحدة من أكبر المستثمرين في أنحاء العالم، تدير مجموعة أليانز محفظة استثمارية بقيمة 582 مليار يورو نيابة عن زبنائها. من خلال دمجنا المنهجي للمعايير البيئية والمجتمعية في عملياتنا التجارية وقراراتنا الاستثمارية، فإننا نحتل المكانة الرائدة ‏بين شركات التأمين في مؤشر داو جونز للاستدامة. في عام 2020 ساهم أكثر من 150 ألف موظف في تحقيق رقم مبيعات قدره 140 مليار يورو وأرباح تشغيلية قدرها 10.8 مليار يورو .

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