مراكش ..النيابة العامة تتفاعل مع فيديو سرقة امرأة بالشارع وتحيله على الشرطة الولائية

هبة بريس - مراكش

دخلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش على خط فيديو يوثق سرقة سيدة حيث أعطت اوامرها اطللشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قصد فتح تحقيق في النازلة وايقاف المتهمين المفترضين.

وأظهر فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي سيدة تتعرض للسرقة بسيدي يوسف بن علي بمراكش حيث تم انتزاع حقيقتها اليدوية نحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وخلف الفيديو موجة من للاستياء بين ساكنة مراكش التي طالبت بتوقيف الجناة وتقديمهم للعدالة.

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