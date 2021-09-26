مراكش ..النيابة العامة تتفاعل مع فيديو سرقة امرأة بالشارع وتحيله على الشرطة الولائية

2021-09-26 / 8:28 مساءً
0
هبة بريس - مراكش

دخلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش على خط فيديو يوثق سرقة سيدة حيث أعطت اوامرها اطللشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قصد فتح تحقيق في النازلة وايقاف المتهمين المفترضين.

وأظهر فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي سيدة تتعرض للسرقة بسيدي يوسف بن علي بمراكش حيث تم انتزاع حقيقتها اليدوية نحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وخلف الفيديو موجة من للاستياء بين ساكنة مراكش التي طالبت بتوقيف الجناة وتقديمهم للعدالة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الدكتور الابراهيمي :ديرو لينا شي حل وحلو علينا الله يرحم ليكم الوالدين “

الدكتور الابراهيمي :ديرو لينا شي حل وحلو علينا الله…

2021-09-26 / 10:13 مساءً
Photo of طانطان.. إنقاذ قارب على متنه 58 مغربيا مرشحا للهجرة السرية بينهم سيدة وقاصر

طانطان.. إنقاذ قارب على متنه 58 مغربيا مرشحا للهجرة…

2021-09-26 / 8:56 مساءً
Photo of منظمة أمازيغية تطالب باحداث “وزارة خاصة للنهوض بالأمازيغية “

منظمة أمازيغية تطالب باحداث “وزارة خاصة للنهوض بالأمازيغية “

2021-09-26 / 8:12 مساءً
Photo of طنجة..عائلات ضحايا معمل النسيج يستعدون لوقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل

طنجة..عائلات ضحايا معمل النسيج يستعدون لوقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل

2021-09-26 / 6:45 مساءً
Photo of كلميم: الأمن ينهي نشاط أكبر مروج للماحيا

كلميم: الأمن ينهي نشاط أكبر مروج للماحيا

2021-09-26 / 5:27 مساءً
Photo of تسجيل 734 إصابة و35 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 734 إصابة و35 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-09-26 / 5:10 مساءً
Photo of شباب مغاربة يشاركون في مفاوضات المناخ بميلانو

شباب مغاربة يشاركون في مفاوضات المناخ بميلانو

2021-09-26 / 4:34 مساءً
Photo of الداخلة.. رجال أعمال يستكشفون شراكات جديدة

الداخلة.. رجال أعمال يستكشفون شراكات جديدة

2021-09-26 / 3:59 مساءً
Photo of عشوائية “اللواقط الهوائية” والملك العمومي .. ملفات على طاولة عمدة اكادير

عشوائية “اللواقط الهوائية” والملك العمومي .. ملفات على طاولة…

2021-09-26 / 2:13 مساءً
Photo of سلطات الرباط تمنع وقفة ضد عودة المفسدين إلى المؤسسات المنتخة

سلطات الرباط تمنع وقفة ضد عودة المفسدين إلى المؤسسات…

2021-09-26 / 12:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق