منظمة أمازيغية تطالب باحداث “وزارة خاصة للنهوض بالأمازيغية “

2021-09-26 / 8:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

طالبت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من رئيس الحكومة المغربية الجديد، عزيز أخنوش باقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية .

وعقدت العصبة اجتماعا لها وجهت فيه مطلبا لرئيس الحكومة الجديد بايلاء الامازيغية اهتماما أكبر عبر “إحداث وزارة خاصة بالنهوض بالامازيغية لغة وثقافة وحضارة،” وشلك تفعيلا لبرنامج الحزب الذي وعد بادماج الامازيغية في جميع مناحي الحياة .

ومن جهة أخرى، عبرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن “ارتياحها للمشاركة الواسعة والمكثفة للمواطنين والمواطنات المغاربة في العملية الانتخابية الأخيرة و خاصة في الأقاليم الجنوبية المغربية”؛ واعتبرت ذلك “مؤشرا على ان ساكنة الأقاليم الجنوبية قد اختارت ممثليها ومنتخبيها الحقيقين بكل حرية ومسؤولية”.

وأشادت المصدر بالتواجد “الكمي والنوعي للنساء في الجماعات الترابية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة”، مسجلاً ما وصفته ب”التفسير النكوصي الرجعي لبعض المجالس الترابية للنص التشريعي الملزم لتمثيل النساء في مراكز القرار الترابي”.

وطالبت العصبة من السلطات العمومية “تدارك الامر عبر تجويد التشريع و إقرار تمكين سياسي حقيقي للنساء في دوائر القرار محليا وإقليميا وجهويا”.

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‫2 تعليقات

  1. و وزارة خاصة باليهود المغاربة…
    وزارة لجبالة…..
    وزارة للصحراويين….
    وزارة للباعمرنيين…
    واش هذه المنظمات تعيش معنا؟!

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