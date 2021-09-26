مقتل عشرات الأشخاص شمال شرقي موزمبيق

هبة بريس - وكالات

قتل عشرات الأشخاص واختطف آخرون في مقاطعة كابو ديلغادو شمال شرقي موزمبيق، على مدار الأسبوع الماضي، بهجمات شنتها جماعة معروفة محليا بـ”الشباب”، وهي جماعة منفصلة عن حركة الشباب في الصومال، وتوالي تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت صحيفة “كارتا دو موزمبيق”، أنه “حتى يوم الاثنين الماضي قتل 8 أشخاص في منطقة كيسانغا، الواقعة بمقاطعة كابو ديلغادو”، لافتة إلى أن “قرى بيليبيزا وناكوتا وتابارا، بنفس المقاطعة قتل فيها يوم الثلاثاء الماضي، 17 شخصا آخرين، في هجمات شنتها جماعة الشباب الإرهابية”.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “ماي زيمبابوي”، إلى هجوم شنته عناصر تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) على حافلتين كانتا تقلان جنودا، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وأوضحت أن “عناصر داعش نصبت كمينا لحافلتين كانتا تقلان جنودا يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل جندي على الأقل في منطقة كيسانغا”.

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