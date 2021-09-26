رواندا..وفاة “ملك القتلة” الذي دبر في مائة يوم مجازر أدت لمقتل مئات الآلاف

2021-09-26 / 6:20 مساءً
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هبة بريس-وكالات

توفي العقيد السابق في الجيش الرواندي، ثيونيست باغوسورا، المدان بتدبير إبادة جماعية في بلاده، ذهب ضحيتها 800 ألف شخص في 1994.

وكان باغوسورا، البالغ من العمر 80 عاما، يقضي عقوبة بالسجن في مالي.

وقضت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، في مرحلة أولى، بسجن باغوسورا مدى الحياة، ولكن العقوبة خُففت إلى 35 عاما.

وأفاد ابنه أشيل في تصريح لبي بي سي بأن والده توفي في مستشفى باماكو، حيث كان يتلقى العلاج من مشاكل في القلب.

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