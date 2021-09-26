“فوكس المتطرف” يطالب الحكومة الاسبانية بادراج سبتة ومليلية ضمن حلف “الناتو”

هبة بريس - الرباط

طالب حزب فوكس الاسبانية المتطرف من حكومة مدريد الى العمل على ادراج ثغري سيتة ومليلية المحتلين تحت مظلة حلف “الناتو” وذلك بغرض حمايتها من أي غزو محتمل بحسب الحزب الذي يعرف تقلص قاعدته الشعبية بالجارة الشمالية لمواقفه المتطرفة.

ونقلت وكالة “أوربا بريس ” ان الحزب اليميني المتطرف يسعى لتقديم طلب إلى لجنة الدفاع في جسلة يوم غد الإثنين بالبرلمان، من أجل تعديل المادة السادسة في اتفاقية حلف “الناتو”، وإدارج سبتة ومليلية في هذه الاتفاق الموقع في واشنطن الأمريكية بشكل صريح.

وكان حزب فوكس قد ظهر من سنوات، وبسبب خطابه المتطرف ضد الهجرة ثم الدفاع عن وحدة إسبانيا من منظور قومي راديكالي استطاع التحول إلى القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد كل من الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا والحزب الشعبي المتزعم لللمعارض لكن بعض للتقارير سجلت انخفاض شعبيته في السنوات الاخيرة بسبب مواقفه المتطرفة .

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