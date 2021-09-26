كلميم: الأمن ينهي نشاط أكبر مروج للماحيا

اشعبان الحبيب _ هبة بريس

علمت هبة بريس من شهود عيان، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بمدينة كلميم، قامت ليلة أمس السبت بعملية مداهمة، لأحد المعامل السرية المختصة في تصنيع وتقطير مسكر ماء الحياة، المعروفة لدى العامة بإسم الماحيا” وذلك بحي القصبة داخل مدينة كلميم.

و أكدت ذات المصادر، أنه بعد المداهمة وإجراء عملية التفتيش، والتي مكنت مصالح الأمن المذكورة، من حجز كمية مهمة من التين المخمر و المعبأ داخل براميل، و كذا حوالي 50 لترا من مسكر “الماحيا”، كانت معدة للبيع داخل المدينة، ناهيك عن حجز معدات تستعمل في صنع المشروب الكحولي المذكور.

وأسرت المصادر ذاتها، أن عناصر الأمن الوطني إستطاعت إيقاف صاحب المعمل المذكور، بعد أن حاول الفرار إلا أن فطنة أحد العناصر الأمنية مكنته من شل حركته، الموقوف يعد من ذوي السوابق القضائية، حيث تم توقيف شخصان من مساعديه كانا برفقته.

هذا، وقد تم وضع المشتبه فيهم، رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، في انتظار إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة بابتدائية كليميم

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6