تسجيل 734 إصابة و35 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة
هبة بريس _ الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 734 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 929305 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة ليصل العدد إلى 14167، بينما تم التأكد من 1420 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 898672.
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18 تعليقات
ألم تلاحظوا ان عدد الوفيات نفس العدد الأمس ليس هذآ غريب؟؟؟؟؟
ما كفايا سيناريوهات كوفيد 19 كورونا كل يوم .مرة في ارتفاع الاصابات والوفيات ومرة أخرى في انخفاض.
ربما هذآ الانخفاظ الملحوظ في الإصابات والوفيات راجع إلى احصاء الملقحين فقط.هههههههه
إذن طلقوا سراحنا والرجوع فوري إلى الحياة العادية لقد انخفضت الإصابات والوفيات بالمقارنة مع الايام السابقة والحمدلله.
نريد الرجوع الى الحياة الطبيعية ولادعي للاستهزاء بنا وفتح الحمامات لكي يتمعشوا هؤلاء الكسلات. لقد دمرتونا مافيه الكفاية .
الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على الخط البرتوقالي فلما هذآ التناقد معنا .
نحن لا يهمنا سوى التغير والاصلاح بالاخص مجال التشغيل الشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع التعليم والصحة هذا هو الأهم عندا وهذي هي مطالبنا للحكومة الجديدة.
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع الدعاء يارب العالمين .
نريد إلغاء الحجز الصحي وحالة الطوارئ لأنها تزعجنا . لقد نفد صبرنا ولم نعد نتحملها.
هذا الانخفاض راجع إلى عدم الأدوية وقلة الاوكسجين وقلة الاهتمام اكثر من الأول .لذالك لاحظنا هذآ الانخفاض المفاجئ اليوم.
أظن أنها خدعة من طرف الوزارة الصحة مع تنسيق اللجنة العلمية .. وذالك باقتراب الدخول المدرسي .ومن تم يتم الرجوع الى الحجر الصحي المشدد.هههههههههههه
يجب على السلطات الأمنية التخفيف من الطوارئ.والرجوع الى الحياة الطبيعية بالتدريج.
نريد الرجوع ثم الرجوع ثم الرجوع وانتهى الكلام.
بين عشية وضحاها نتفاجأ بهذه الأرقام والوهمية لكوفيد 19 كورونا لماذا هذآ التلاعب بنا ألم تراعوا حلات النفسية المواطنين.؟؟؟؟؟؟؟؟
ألم ينتهي هذا المسلسل المتعلق ب كوفيد 19 كورونا .نريد حلقاته الأخيرة…. هههههههه.
إن صحتنا أمانة فحافظوا على امانتكم ولا تتهوروا بهذا الأرقام والوهمية لكوفيد 19 كورونا.
أنتم من يتحمل مسؤولية هذه الأرقام التي اصبحت لاتطاق.
اللهم ارفع عنا هذآ الوباء والغباء وارحم موتانا ولطف بنا يارب يا رب العالمين وخذ بيدنا إنك سميع مجيب الدعاء.