تسجيل 734 إصابة و35 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 734 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 929305 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة ليصل العدد إلى 14167، بينما تم التأكد من 1420 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 898672.

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