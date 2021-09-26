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تسجيل 734 إصابة و35 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

2021-09-26 / 5:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 734 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 929305 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة ليصل العدد إلى 14167، بينما تم التأكد من 1420 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 898672.

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‫18 تعليقات

  4. إذن طلقوا سراحنا والرجوع فوري إلى الحياة العادية لقد انخفضت الإصابات والوفيات بالمقارنة مع الايام السابقة والحمدلله.

  5. نريد الرجوع الى الحياة الطبيعية ولادعي للاستهزاء بنا وفتح الحمامات لكي يتمعشوا هؤلاء الكسلات. لقد دمرتونا مافيه الكفاية .

  7. نحن لا يهمنا سوى التغير والاصلاح بالاخص مجال التشغيل الشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع التعليم والصحة هذا هو الأهم عندا وهذي هي مطالبنا للحكومة الجديدة.

  10. هذا الانخفاض راجع إلى عدم الأدوية وقلة الاوكسجين وقلة الاهتمام اكثر من الأول .لذالك لاحظنا هذآ الانخفاض المفاجئ اليوم.

  11. أظن أنها خدعة من طرف الوزارة الصحة مع تنسيق اللجنة العلمية .. وذالك باقتراب الدخول المدرسي .ومن تم يتم الرجوع الى الحجر الصحي المشدد.هههههههههههه

  14. بين عشية وضحاها نتفاجأ بهذه الأرقام والوهمية لكوفيد 19 كورونا لماذا هذآ التلاعب بنا ألم تراعوا حلات النفسية المواطنين.؟؟؟؟؟؟؟؟

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