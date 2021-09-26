طالبان تعلق جثامين أربعة خاطفين قتلتهم في هرات على رافعات

هبة بيس

علقت طالبان على رافعات جثامين أربعة خاطفين بعدما قتلهم عناصرها بالرصاص في مدينة هرات في غرب أفغانستان، وذلك لجعلهم “عبرة” للآخرين وفق مسؤول رفيع في الحركة.

وقال مساعد حاكم ولاية هرات مولوي شير أحمد مهاجر إن جثامين هؤلاء عرضت في أنحاء عدة من المدينة السبت، أي يوم مقتلهم، وذلك لجعلهم “عبرة”، في إشارة إلى أن الحركة لن تتهاون على الإطلاق مع عمليات الخطف.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي جرى تداول مشاهد تظهر جثثا مضرجة بالدماء ملقاة في صندوق شاحنة بيك آب فيما علقت جثة رجل على رافعة.

وعلى مقربة راقب حشد مسلحين من طالبان تجمعوا قرب الشاحنة.

ويظهر تسجيل فيديو آخر رجلا معلقا على رافعة عند مستديرة في هرات وعلى صدره لافتة كتب عليها “هكذا سيعاقب الخاطفون”.

وهذا العقاب العلني هو الأبرز منذ استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

ويبدو أن الحركة الإسلامية تستخدم هذا النهج لإظهار استعدادها لاتخاذ تدابير لا رحمة فيها مماثلة لتلك التي طبقتها بين عامي 1996 و2001

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