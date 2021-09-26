شباب مغاربة يشاركون في مفاوضات المناخ بميلانو

هبة بريس

يشارك الشباب المغربي، خلال الفترة الممتدة من 28 شتنبر إلى 02 أكتوبر المقبل بميلانو، في أشغال المؤتمر الأول للشباب بشأن المناخ وفي الاجتماع التحضيري لمؤتمر (كوب-26) المزمع عقده بغلاسكو.

وذكر بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه المشاركة التي تأتي في إطار التحضيرات العالمية لمؤتمر الدول الأطراف حول المناخ (كوب-26)، الذي ستنظمه المملكة المتحدة بشراكة مع إيطاليا خلال الفترة ما بين 1 و12 نونبر 2021، تأتي من أجل تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه الأجيال الشابة في معالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ.

وبحسب البلاغ، سيشارك الشاب المغربي حاتم أزناك إلى جانب 400 شاب من جميع أنحاء العالم في هذه القمة الموجهة للشباب من أجل المناخ، لمناقشة القضايا الملحة والأولويات الرئيسية للعمل المناخي، والتي ستعرض في مؤتمر الأطراف حول المناخ، من خلال العمل على أربعة محاور أساسية تهم: طموح الشباب، الإقلاع المستدام، مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية ومجتمع واعي للمناخ.

وفي هذا السياق، قال حاتم أزناك، أن القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لبلادنا في مجال المناخ، شكلت دفعة قوية للشباب المغربي والإفريقي لزيادة تعبئته لمواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال على المستوى القاري وأيضا على المستوى الدولي.

وأضاف البلاغ أن قمة ميلانو ستشكل فرصة سانحة لاستعراض التجربة المغربية برؤية شبابية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية قدمت يوم 22 يونيو المنصرم مساهمتها المحددة وطنيا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، بعد تحيينها، إلى الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تتضمن هدفا إجماليا جديدا لتخفيف هذه الانبعاثات بنسبة 45,5 في المائة بحلول العام 2030، منها 18,3 في المائة غير مشروطة بالدعم الدولي

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5