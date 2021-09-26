الداخلة.. رجال أعمال يستكشفون شراكات جديدة

هبة بريس _ و م ع

ينكب حوالي 250 من رجال الأعمال و50 من ممثلي المقاولات الناشئة من جميع أنحاء أوروبا، على مدى أربعة أيام في الداخلة، على بحث حلول تقنية مبتكرة، وجذب زبناء وشركاء جدد واستكشاف أسواق جديدة.

وانتهز المشاركون في القمة الأوروبية الثالثة “بي 2 بي كايت” لأنشطة الأعمال والكايت سورف، التي افتتحت أشغالها مساء أمس السبت، هذه المناسبة من أجل التشبيك وإرساء شراكات واكتشاف أسواق جديدة، والانخراط في منظومة لمستثمرين محتملين.

وتعد قمة “بي 2 بي كايت”، قبل كل شيء، غوصا في المستقبل ومسرعا للقاءات والابتكار، حيث يجتمع المشاركون للحديث عن الأعمال والاستراتيجيات، واكتشاف الاتجاهات الجديدة، والعمل على التطوير الذاتي، وتعلم رياضة التزحلق على الألواح الطائرة (الكايت سورف).

وعبّر لوران هويت، منظم هذه التظاهرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادته بالقدوم إلى الداخلة بعد 18 شهرا من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس (كوفيد-19)، موضحا أن هذا الحدث يجمع نحو 250 رجل أعمال من جميع أنحاء أوروبا، لمناقشة الوسائل التي ينبغي اعتمادها لتطوير مقاولاتهم.

وأكد هويت، رجل الأعمال ومؤسس النادي الفرنسي لرجال الأعمال الممارسين لرياضة الكايت سورف “كايت إند كونيكت”، أنه بهذه المناسبة، سيناقش المشاركون مواضيع تهم العمل عن بعد، والابتكار في المقاولات الناشئة، ورقمنة وإدارة البيانات.

وتابع أن الداخلة مكان خلاب يوفر بنية فندقية مهمة وظروف مناخية ممتازة ومواتية لممارسة رياضة الكايت سورف، منوها في هذا الصدد بإطلاق خط جوي مباشر يربط العاصمة الفرنسية بلؤلؤة الجنوب المغربي.

من جهتها، أكدت مارجوري لوبلان، إحدى مؤسسات المقاولة الناشئة “ذا أرتيست أكاديمي” بفرنسا، التي تشارك للمرة الثالثة في القمة الأوروبية الثالثة لأنشطة الأعمال والكايت سورف، أن هذه القمة تتيح الفرصة لرجال الأعمال من جميع الآفاق، من أجل تقاسم خبراتهم ولقاء زبناء وشركاء جدد.

وفي هذا الإطار، أشارت السيدة لوبلان إلى أن هذا النوع من الأحداث يساعد على تطوير “أنشطة أعمال غير مقيدة”، حيث يتم تلقين مبادئ رياضة الكايت سورف، مع تطوير النشاط المهني.

وأوضحت أن هذه التظاهرة مكنتها من توسيع شبكتها المهنية والعودة إلى بلدها وهي محملة بأفكار ومخططات عمل ملموسة لتنزيلها في مقاولتها الناشئة.

وأضافت “أزور الداخلة للمرة الخامسة.. تتوفر على موقع رائع بالنسبة للمبتدئين في رياضة الكايت سورف”، معبرة عن إعجابها بجمال هذه المدينة وروعة مؤهلاتها الطبيعية.

وتتميز النسخة الثالثة من هذه التظاهرة الرياضية الأوروبية ذات البعد الاقتصادي، التي تتواصل إلى غاية 28 شتنبر الجاري، بتنظيم حوالي 2000 اجتماع سريع و15 موعد عمل يوميا.

وسيبحث المتدخلون، خلال هذا اللقاء، الطريقة التي تفاعل من خلالها رجال الأعمال مع أزمة (كوفيد-19)، والممارسات الفضلى التي اعتمدت لمواجهة تلك الأزمة.

وتطمح قمة “بي 2 بي كايت”، التي تجمع العديد من الأندية الأوروبية لرجال الأعمال الممارسين لرياضة الكايت سورف، إلى أن تصبح القمة الأوروبية الأولى لأنشطة الأعمال في هذا النوع الرياضي

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