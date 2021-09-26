اطلاق نار بتكساس
صورة من الأرشيف

الشرطة الأمريكية تطلق وابلا من الرصاص على مشتبه به مسلح

2021-09-26 / 3:07 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها قتلت رجلا مسلحا في شاطئ مكتظ في مدينة هنتنغتون بيتش بولاية كاليفورنيا.

وأكدت شرطة هنتنغتون بيتش في بيان أصدرته أمس السبت أن الحادث جاء بعد تلقيها تقارير عن رجل مشتبه فيه بحوزته سلاح في شاطئ المدينة، مشيرة إلى أن عناصرها وصلوا إلى الموقع وطلبوا من المشتبه فيه، وهو من أصول لاتينية، إلقاء السلاح.

غير أن الرجل رفض الانصياع لأوامر الضباط ثم أطلق أحدهم النار عليه، حسب البيان.

ونقل المشتبه فيه إلى المستشفى حيث تم الإعلان رسميا عن وفاته، وأكدت الشرطة أنها أطلقت تحقيقا في الحادث

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