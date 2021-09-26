شقيقتين يابانيتين أكبر توأم يدخلان موسوعة ” غينيس

هبة بريس _ ع بركة

دخلتا الشقيقتين اليابانيتين ” أومينو سومياما و كومي كوداما” موسوعة ” غينيس للأرقام القياسية” بإعتبارهما أكبر توأم متطابق في العالم يبلغان من العمر 107 أعوام و 330 يوما .

التوأم المتطابق ولدتا في جزيرة ” شودوشيما” في غرب اليابان في 5 نونبر 1913، وهما الاخوان الثالث والرابع من بين 11 شقيقا .

وقالت إدارة ” غينيس” في بيان لها، إن الشقيقتين حتى الاول من شتنبر الجاري، قد حطمتا الرقم القياسي السابق البالغ 107 سنوات 175 يوما ، الذي حققته الشقيقتان التوأم اليابانيات ” كين نريتا وجين

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6