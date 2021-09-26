شقيقتين يابانيتين أكبر توأم يدخلان موسوعة ” غينيس

2021-09-26 / 2:41 مساءً
0
هبة بريس _ ع بركة

دخلتا الشقيقتين اليابانيتين ” أومينو سومياما و كومي كوداما” موسوعة ” غينيس للأرقام القياسية” بإعتبارهما أكبر توأم متطابق في العالم يبلغان من العمر 107 أعوام و 330 يوما .

التوأم المتطابق ولدتا في جزيرة ” شودوشيما” في غرب اليابان في 5 نونبر 1913، وهما الاخوان الثالث والرابع من بين 11 شقيقا .

وقالت إدارة ” غينيس” في بيان لها، إن الشقيقتين حتى الاول من شتنبر الجاري، قد حطمتا الرقم القياسي السابق البالغ 107 سنوات 175 يوما ، الذي حققته الشقيقتان التوأم اليابانيات ” كين نريتا وجين

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل عشرات الأشخاص شمال شرقي موزمبيق

مقتل عشرات الأشخاص شمال شرقي موزمبيق

2021-09-26 / 7:38 مساءً
Photo of جزر الكناري …المنزل المعجزة” ينجو من بركان جزيرة لابالما

جزر الكناري …المنزل المعجزة” ينجو من بركان جزيرة لابالما

2021-09-26 / 6:35 مساءً
Photo of رواندا..وفاة “ملك القتلة” الذي دبر في مائة يوم مجازر أدت لمقتل مئات الآلاف

رواندا..وفاة “ملك القتلة” الذي دبر في مائة يوم مجازر…

2021-09-26 / 6:20 مساءً
Photo of طالبان تعلق جثامين أربعة خاطفين قتلتهم في هرات على رافعات

طالبان تعلق جثامين أربعة خاطفين قتلتهم في هرات على…

2021-09-26 / 5:01 مساءً
Photo of آيسلندا أول دولة أوروبية تحوز فيها السيدات على غالبية المقاعد النيابية

آيسلندا أول دولة أوروبية تحوز فيها السيدات على غالبية…

2021-09-26 / 3:29 مساءً
Photo of الشرطة الأمريكية تطلق وابلا من الرصاص على مشتبه به مسلح

الشرطة الأمريكية تطلق وابلا من الرصاص على مشتبه به…

2021-09-26 / 3:07 مساءً
Photo of 3 قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن سكته في الولايات المتحدة

3 قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن سكته في…

2021-09-26 / 1:01 مساءً
Photo of احتجاجات بتونس ..رفض لقيس واخرى داعمة له

احتجاجات بتونس ..رفض لقيس واخرى داعمة له

2021-09-26 / 12:52 مساءً
Photo of مقتل أربعة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي

مقتل أربعة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي

2021-09-26 / 12:19 مساءً
Photo of مذكرات اعتقال عراقية للمشاركين بمؤتمر التطبيع في أربيل

مذكرات اعتقال عراقية للمشاركين بمؤتمر التطبيع في أربيل

2021-09-26 / 12:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق