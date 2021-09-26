الداخلة : حادث سير مميت يخلف قتلى وجرحى

هبة بريس: أشعبان لحبيب

أفادت مصادر متطابقة، أن الطريق الوطنية رقم 1 بين مدينة بوجدور والداخلة، جنوب المملكة المغربية قد شهدت حادث مميت صباح اليوم الأحد 26 شتنبر 2021، بمنطقة “واد لكراع” وذلك جراء إصطدام قوي بين شاحنة لنقل البضائع و سيارة خفيفة من نوع مرسيدس 190.

الحادث المميت، نجم عنه وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة، مكونة من رجلين وامرأتين، وطفلين حسب المصدر.

وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي والقتلى إلى مستودع الأموات بمدينة الداخلة، كما فتحت السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة تحت اشراف النيابة العامة المختصة

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