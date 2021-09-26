وزير الداخلية عبد الواجد لفتيت

لفتيت يحث رؤساء الجهات والجماعات الجدد بترشيد النفقات

2021-09-26 / 1:37 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

راسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية مطالبا بترشيد النفقات

ومن خلال دورية للأخير فقد طالب وزير الداخلية بترشيد النفقات”، و”الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات”، خلال إعداد وتنفيذ الميزانية

وحث ايضا بإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، والإنارة العمومية، واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية”، وذلك “قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام”.

وشددت دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن “المقاربة التدبيرية الحديثة تعتمد على النجاعة في وضع الميزانية وفق توقعات صادقة وكذلك وضع مشاريع وبرامج على أساس البرمجة المتعددة السنوات، مع اعتماد مبدأ ترشيد النفقات”.

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