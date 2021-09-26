ثغرة أمنية تهدد 2.65 مليار مستخدم لغوغل كروم

2021-09-26 / 1:14 مساءً
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هبة بريس

أصدرت شركة غوغل تحذيرا رسميا لـ2.65 مليار مستخدم لمتصفحها الشهير غوغل كروم بشأن وجود ثغرة أمنية تهدد هذا العدد الضخم من المستخدمين.

وذكر موقع “فوربس” إن غوغل توصلت إلى وجود 19 ثغرة أمنية في متصفح كروم على الأجهزة التي تدعم أنظمة Linux و macOS و Windows، من بينها 5 ثغرات تعتبر على درجة عالية من الخطورة.

ورفضت الشركة الكشف عن كافة المعلومات حول معظم الثغرات المكتشفة، بهدف كسب مزيد من الوقت حتى يتمكن المستخدمون من حماية أنفسهم.

وطالبت غوغل مستخدمي المتصفح كروم بتحميل أحدث إصدار والمسمى 94.0.4606.54، لتجنب التهديد الذي تشغله هذه الثغرات، لكن ليس من المتوقع طرحه أمام المستخدم إلا بعد أيام قد تمتد إلى أسابيع.

وفي غشت الماضي، حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية من ثغرات “خطيرة” في متصفح “غوغل كروم”.

وأطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص هذه الثغرات، داعيا إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.

ولفت المركز في تحذيره إلى أن شركة غوغل أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.

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