3 قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن سكته في الولايات المتحدة

2021-09-26 / 1:01 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح السبت جراء خروج قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأمريكية.

وقالت شركة السكك الحديدية “أمتراك” “بلغنا بحزن شديد أن السلطات المحلية تؤكد الآن مقتل ثلاثة أشخاص جراء هذا الحادث”، مشيرة إلى أن عددا من الركاب وأفراد الطاقم أصيبوا بجروح .

وكانت الشركة، قد أكدت في بيان، إن “أمتراك تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان”، مشيرة إلى أن نحو 147 راكبا كانوا في القطار إضافة إلى 13 هم أفراد الطاقم.

وأوضح بيان الشركة أن خمسا من عربات القطار خرجت عن مسارها نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (22,00 تغ)، قرب جوبلين شمالي مونتانا

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