احتجاجات بتونس ..رفض لقيس واخرى داعمة له

2021-09-26 / 12:52 مساءً
4
هبة بريس _ وكالات

تشهد العاصمة تونس، الأحد، تشديدات أمنية واسعة، قبيل وقفتين، إحداهما مناهضة للرئيس قيس سعيّد، والأخرى داعمة له، مع بدء توافد معارضي قرارات سعيد إلى مكان التجمع.

وبدأ العشرات من مناهضي سعيد بالتجمع، ورفع شعارات ضد الإجراءات الاستثنائية التي قررها سعيّد مؤخرا.

وتحمل الوقفة المناهضة للرئيس سعيّد، شعار “رفضا للاستبداد والفساد”، والثانية ينظمها أنصاره دعما له ولتدابيره “الاستثنائية”.

ويشارك في الوقفة المناهضة لسعيّد، النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي.

وفرضت قوات الأمن التي حضرت بأعداد كبيرة، إجراءات تفتيش ومراقبة لكل الطرق المؤدية إلى شارع “الحبيب بورقيبة” وسط المدينة، مع وضع حواجز حديدية للفصل بين المحتجين في الوقفتين.

وأعلن الرئيس سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، “إجراءات استثنائية”، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.

والأربعاء، قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية “انقلابا على الدستور”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ألمانيا.. نتائج أولية تظهر تقدم الإشتراكيين بفارق طفيف على حزب ميركل

ألمانيا.. نتائج أولية تظهر تقدم الإشتراكيين بفارق طفيف على…

2021-09-26 / 11:11 مساءً
Photo of الجزائر.. ترحيل القروي وشقيقه إلى سجن الحراش

الجزائر.. ترحيل القروي وشقيقه إلى سجن الحراش

2021-09-26 / 9:35 مساءً
Photo of بعد أن فشلت شقيقته في قتلها بالرصاص ..كويتي يجهز على أخته في العناية المركزة

بعد أن فشلت شقيقته في قتلها بالرصاص ..كويتي يجهز…

2021-09-26 / 9:06 مساءً
Photo of مقتل عشرات الأشخاص شمال شرقي موزمبيق

مقتل عشرات الأشخاص شمال شرقي موزمبيق

2021-09-26 / 7:38 مساءً
Photo of جزر الكناري …المنزل المعجزة” ينجو من بركان جزيرة لابالما

جزر الكناري …المنزل المعجزة” ينجو من بركان جزيرة لابالما

2021-09-26 / 6:35 مساءً
Photo of رواندا..وفاة “ملك القتلة” الذي دبر في مائة يوم مجازر أدت لمقتل مئات الآلاف

رواندا..وفاة “ملك القتلة” الذي دبر في مائة يوم مجازر…

2021-09-26 / 6:20 مساءً
Photo of طالبان تعلق جثامين أربعة خاطفين قتلتهم في هرات على رافعات

طالبان تعلق جثامين أربعة خاطفين قتلتهم في هرات على…

2021-09-26 / 5:01 مساءً
Photo of آيسلندا أول دولة أوروبية تحوز فيها السيدات على غالبية المقاعد النيابية

آيسلندا أول دولة أوروبية تحوز فيها السيدات على غالبية…

2021-09-26 / 3:29 مساءً
Photo of الشرطة الأمريكية تطلق وابلا من الرصاص على مشتبه به مسلح

الشرطة الأمريكية تطلق وابلا من الرصاص على مشتبه به…

2021-09-26 / 3:07 مساءً
Photo of شقيقتين يابانيتين أكبر توأم يدخلان موسوعة ” غينيس

شقيقتين يابانيتين أكبر توأم يدخلان موسوعة ” غينيس

2021-09-26 / 2:41 مساءً

‫4 تعليقات

  3. يجب على الشعب التونسي ان يأخذ قراراته بيده ليتحمل مسؤولياته. لتأسيس دولة الحق والقانون ودولة دبلوماسية بالغة الأهمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق